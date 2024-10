Piaci értéke mutatja, hogy a jelenkor legjobb futballistája lehet Lamine Yamal

Erling Haalandnak 300 ezer euró, Neymarnak 1, Vinícius Júniornak 10, Bellinghamnek pedig 27 millió euró volt a piaci értéke 17 esztendős korában. Lamine Yamalnak már 150 millió. Persze itt szögezzük le, hogy más időkben játszottak, más volt a piac is, de attól még félelmetes belegondolni, milyen tehetség bontakozik ki a szemünk előtt Barcelonában. Az Európa-bajnok spanyol labdarúgó „ára” pedig az elmúlt egy év során 100 millió eurót emelkedett. 2023-ban még nagy tehetségként tartották számon, de messze nem akkora talentumként, mint most. Kulcsszerepe volt a spanyol válogatott Eb-aranyérmében és a Barcelonában is kirobbanthatatlan a kezdőből, ráadásul hétről hétre olyan teljesítményt nyújt, amire lassan elfogynak a jelzők.

Yamal piaci értéke tavaly októberben 50 millió euró volt, majd felemelkedett 60-ra, decemberben pedig már 90-nél járt. A nyári kontinensviadalra érte el a 100-at, most pedig az eddigi legnagyobb ugrást produkálva már 150 millióra tartják. Már ezzel az „összeggel” is a világ ötödik legértékesebb labdarúgója Phil Fodennel egyetemben.

A lista élén Erling Haaland áll 200 millió euróval, szintén holtversenyben a Real Madrid sztárjával, Vinícius Júniorral. A harmadik és a negyedik hely Kylian Mbappéé és Jude Bellinghamé 180-180 millió euróval. Döbbenetes belegondolni azonban, hogy Yamal még mindig csak 17 éves és az említett sztárok hozzá képest ilyen fiatalon milyen „alacsony” piaci értékkel rendelkeztek, hiszen ők még csak nagy potenciállal rendelkező tehetségek voltak, viszont a Barca szélsője már klasszis.

Ugyanakkor fontos azt is leszögezni, hogy a korábbi 17 éves piaci érték csúcsot Ansu Fati tartotta, akit akkor 40 millió euróra tartottak és láttuk, hogy nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.