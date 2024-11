50 La Liga-meccs után így festenek Yamal számai Messihez képest

Nem lehet nem összehasonlítani őket, hiszen az eddigiek alapján úgy tűnik, legalább akkora, ha nem nagyobb klasszis van kibontakozóban a Barcelonánál.

Lamine Yamal nevét egy évvel ezelőtt még talán csak a Barcelona rajongók ismerték. Ma már mindenki, aki követi a labdarúgás világát. A katalán együttes 17 esztendős szupertehetsége ebben a szezonban már abszolút alapember Hansi Flick együttesében, Európa-bajnoknak mondhatja magát és pazar formában futballozik. A Barca vasárnap 3-1-re győzött az Espanyol ellen a városi derbin, melyen Dani Olmo duplájánál az első gólnál Yamal fantasztikus külső tekeréssel szolgálta ki a spanyol középpályást az 50. La Liga-bajnokiján.

Lamine Yamal has 24 direct goal contributions in his first 50 LaLiga games! 🇪🇸

Just one shy of Lionel Messi’s first 50 🤩👀 pic.twitter.com/hgL3axI44a

