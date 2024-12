A vártnál jóval komplikáltabb lehet Yamal sérülése

Egy lábfej- és bokaspecialista szakorvos is elmondta véleményét a fiatal spanyol bokasérülésével kapcsolatban.

Lamine Yamal még a Leganés ellen 1-0-ra elveszített bajnoki első félidejében kapott egy rúgást, a 75. percben pedig le is cserélték.

A hétfői vizsgálatok megerősítették az elsőfokú bokaficamot, ami alapján kiderült, hogy az Eb-győztes szélsőre 3-4 hetes kihagyás vár. Vagyis csak várna. Dr. Ripoll, a futballsérülésekre szakosodott sebész és ortopédus figyelmeztette a Barcelonát az efféle sérülések veszélyeire és a rehabilitáció bizonytalanságaira.

„Ez nem egy tipikus rándulás vagy ficam, ettől sokkal specifikusabb sérülésről van szó. A sípcsontot és a szárkapocscsontot összekötő membrán (syndesmosis) elszakadt. A prognózis így sokkal bizonytalanabb” – mondta Ripoll.

Dr. Ripoll warns about Lamine Yamal’s injury: „It’s not a typical sprain, it’s a much more specific injury, a slight tear of the membrane that joins the tibia to the fibula, known as syndesmosis. The prognosis is much more uncertain.” pic.twitter.com/EsXNJqC7qr

