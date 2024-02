A Pepperstone ATP világranglista első kiadása 1973. augusztus 23-án, több mint 50 évvel ezelőtt jelent meg.

Február 19-én hétfőn először fordult elő, hogy a világranglista legjobb 10 játékosának listáján nem lesz egy egykezes fonákot ütő játékos sem.

Amikor a Pepperstone ATP-világranglista első kiadása megjelent, a világranglista első 10 helyezettje közül kilencen egykezes fonákot ütöttek. Az egyetlen kivétel a balkezes Jimmy Connors volt, aki a kétkezes fonákjáról volt ismert.

HISTORY ALERT!



Per the ATP's live rankings, this coming Monday there will be NO ONE-HANDED BACKHANDS IN THE TOP 10 FOR THE FIRST TIME IN ATP RANKINGS HISTORY.



There's been *at least* one in there every week since ATP rankings began in 1973—but that run will end on Monday: