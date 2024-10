Rodri nyerte az idei Aranylabdát

Rodrigo Hernández nyerte az idei Aranylabdát a France Football hetilap éves díjátadóján. Vinícius Jr. a második helyen végzett.

Utoljára 2022-ben nyert olyan játékos, aki korábban nem részesült ilyen elismerésben. Akkor Karim Benzema vihette haza a díjat. Rodri, a Manchester City középpályása a könnyeivel küzdve vette át a trófeát.

Rodri, emotional after winning the Ballon d’Or: “Thanks for this. It’s a special day for me and all those close to me”. ✨ pic.twitter.com/vQhHbd21lX

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024