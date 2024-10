Carlo Ancelottit választották az év edzőjének az Aranylabda-gálán.

A Real Madrid vezetőedzője többek között Xabi Alonsót, Luis de la Fuentét, Pep Guardiolát és Gian Pierp Gasperinit előzte meg a voksoláson.

