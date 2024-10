„Nyilvánvaló, az UEFA nem tiszteli a Real Madridot”

A Real Madrid dühös nyilatkozatot adott ki, miután a klub megtudta a 2024-es Aranylabda eredményét.

Számos jel arra utalt, hogy az idei Aranylabdát a Real Madrid támadója, Vinícius Jr. kapja. A MARCA hétfői címlapján szenzációként jelentette be, hogy a brazil játékos „megkapja ma az Aranylabdát,” hiszen az előző szezonban 26 gólt és 11 gólpasszt ért el, miközben a Real Madrid megnyerte a La Ligát és a Bajnokok Ligáját.

Ám egy hatalmas fordulat következett. Vinícius és a Real Madrid bojkottálni fogják a díjátadót, mivel már tudják, hogy nem ő lesz a győztes. Az átigazolási szakértő, Fabrizio Romano megerősítette, a Real Madrid részéről senki sem lesz jelen – így Carlo Ancelotti, Florentino Pérez és Jude Bellingham sem utazik el.

A Real Madrid azonban felháborodott, és ezt tiszteletlenségként értékeli a fejleményeket. Úgy érzik, hogy ha nem Vinícius, akkor a csapatkapitány és jobbhátvéd, Dani Carvajal érdemelte volna meg a díjat, hiszen Spanyolországgal megnyerte az Európa-bajnokságot, csakúgy, mint Rodri.

Az AS egy Real Madrid forrástól idéz, aki így nyilatkozott:

A Real Madrid az Év Csapata díjra esélyes, és számos kategóriában van jelöltjük. A cikk szerint Vinícius, akinek eredetileg külön repülője volt lefoglalva, a bojkott vezetője lett, és a csapattársai is támogatták ebben.

