Vinícius Jr. idén nem nyer Aranylabdát

A Real Madrid játékosa el sem utazik a párizsi díjátadóra.

Vinícius Jr. nem utazik Párizsba, mivel a Real Madrid tudja, nem ő nyeri az Aranylabdát – közölte Fabrizio Romano.

Az újságíró Twitter-posztja szerint a Real Madrid részéről senki sem vesz részt a ceremónián. Sem Florentino Pérez, sem Vini Jr., sem Carlo Ancelotti, sem Jude Bellingham.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024