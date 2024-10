Yamal kapta a Kopa-díjat

A Barcelona kiválósága, Lamine Yamal kapta az idei Kopa-díjat az Aranylabda-gálán.

A díjat az Európában játszó legtehetségesebbnek vélt 21 év alatti labdarúgó kaphatja meg az adott évben a korábbi neves labdarúgókból összeállított zsűri szavazata alapján.

🚨✨ Lamine Yamal wins the Kopa Trophy by Ballon d’Or as Best Talent. pic.twitter.com/Da9BnGT9Ti

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024