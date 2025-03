Őrületes csereüzletre készül a Real Madrid

Sajtóhírek szerint a Real Madrid egy első csapatbeli játékost is beáldozna egy hatalmas transzfer keretében, hogy megszerezze a Paris Saint-Germain egyik kulcsjátékosát.

A madridi klub folyamatosan árgús szemekkel kutatja a következő fiatal szupersztárokat. A blancók az elmúlt időszakban olyan tehetségeket szerződtettek, mint Jude Bellingham, Endrick, Arda Güler, Aurélien Tchouaméni vagy éppen Rodrygo.

Tavaly nyáron végül sikerült ingyen leigazolniuk Kylian Mbappét is, miután lejárt a PSG-vel kötött szerződése. A 15-szörös BL-győztes együttes állítólag továbbra is elszántan próbál megszerezni egy újabb gyémántot a francia bajnokcsapattól.

Neves tavaly augusztusban csatlakozott a párizsi klubhoz, az átigazolás kezdetben 59,9 millió euróba került, emellett Renato Sanches kölcsönben visszatért a Benficához.

🚨🔴🔵 João Neves to Paris Saint-Germain, here we go! Deal being signed right now between clubs.

€60m fixed fee, €10m add-ons and Renato Sanches to Benfica on loan.

João set to travel to Paris for medical, had to be this week… and will be this week.

First signing, done. 🇵🇹 pic.twitter.com/4c3Tcbl4hL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2024