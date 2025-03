Ez nagyot szólna! A Real Madrid is figyeli Kerkez Milost

A Bournemouth 40 millió eurót szeretne kapni a magyar válogatott védőért és több európai topklub is bejelentkezett már érte.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Real Madrid feltett szándéka, hogy védőt igazoljon a nyári átigazolási időszakban. Elsősorban a jobb oldal megerősítésén dolgoznának, ahová Trent Alexander-Arnold a legfőbb kiszemelt, aki jó eséllyel csatlakozhat is majd a Királyi Gárdához. Azonban a másik oldalra is van kiszemelte a madridi együttesnek. Mégpedig a Bournemouth-ban játszó Kerkez Milos. A magyar válogatott védő kiváló teljesítményt nyújt ebben a szezonban, a csapata az FA-kupa negyeddöntőjében van már, melyben majd a Manchester Cityvel csapnak össze és a bajnokságban is kifejezetten jól teljesít a ‘Cherries’. Nem véletlen, hogy több európai topklub figyelmét is felkeltette Kerkez, akinek a Premier League-ben már 2 gólja és 4 gólpassza van.

A Királyi Gárda évek óta küzd a balhátvéd poszton jelentkező problémákkal, hol sérülések, hol formahanyatlás miatt nem sikerül stabil megoldást találni erre a pozícióra. A Bournemouth ugyanakkor nem adná olcsón a fiatal védőt, 40 millió eurót szeretnének érte kapni és a Liverpool is figyeli a helyzetét. A spanyol együttesnél ezt a posztot jelenleg Ferland Mendy tölti be, de ő nagyon sokat volt sérült, míg a másik társ, David Alaba már 32 éves és a szerződése jövő nyáron lejár a Realnál.