Parázs mérkőzésen büntetőkkel jutottak tovább Kerkezék az FA-kupában

Az angol FA-kupa nyolcaddöntőjének egyik magyar érdekeltségű találkozóján a Kerkez Milossal felálló Bournemouth fogadta hazai pályán a Wolverhampton együttesét.

A két csapat legutóbbi összecsapása február 22-én volt a Premier League 26. fordulójában, ahol Kerkezék 1-0-s vereséget szenvedtek hazai pályán. Kerkez Milos azon a mérkőzésen begyűjtött egy sárga lapos figyelmeztetést. Ilyen előzmények tudatában visszavágásra készülhetett a hazai Bournemouth csapata ezúttal az FA-kupa nyolcaddöntőjében.

Ehhez mérten kezdte a találkozót a Kerkez Milossal a kezdőben felálló Bournemouth. A hazaiak a találkozó 30. percében szerezték meg a vezetést Evanilson révén, aki egy szöglet során a testével ügyesen a hálóba sodorta a labdát. (1-0)

Alig öt perccel később pedig egy újabb szögletet követően talált a kapuba a Bournemouth, méghozzá Kerkez Milos jóvoltából. A magyar védő találatát azonban hosszas videóbírós elemzést követően les miatt érvénytelenítette a játékvezető, így maradt az egygólos hazai előny.

Még a félidő vége előtt megduplázhatta volna előnyét Iraola együttese, de Alex Scott gólját kezezés miatt szabálytalannak ítélték. Több gólszerzési lehetősége volt a Bournemouthnak, szabályos találatból azonban csak egy született az első játékrészben.

A második félidő elején egy kiváló passz ért célba, amit Mattheus Cunha vett át jól, majd 30 méterről védhetetlenül a kapuba lőtt. Ezzel a Wolves kiegyenlített és életben tartotta esélyeit. (1-1)

A rendes játékidőben nem született több találat, így hiába voltak meg a Bournemouthnak a saját gólhelyzetei, nem tudták megőrizni az egygólos előnyüket. Jöhetett a hosszabbítás.

A rendes játékidőt követően a hosszabbításban továbbra sem bírt egymással a két együttes. Kerkez Milos az utolsó 120. percben kiharcolt egy kiállítást, majd saját maga is kapott egy sárga lapos figyelmeztetést, csak úgy, mint a két csapat legutóbbi összecsapása során.

Matheus Cunha sent off with red card 🟥 pic.twitter.com/uGe6qrilai

Végül tizenegyesrúgásokat követően megszerezte a győzelmet a Bournemouth csapata, akik így továbbjutottak az FA-kupa negyeddöntőjébe. Kerkez Milosék a Newcastle United – Brighton mérkőzés győztesével játszanak legközelebb.

Bournemouth win the shootout and reach the #FACup quarter-finals for the third time in their history! 🙌#BBCFootball pic.twitter.com/JevkseMEmD

— BBC Sport (@BBCSport) March 1, 2025