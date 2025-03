A Real Madrid mégsem biztos Modric hosszabbításában?

A Real Madrid nemrég ismét emlékeztetőt kapott arról, hogy még mindig milyen kiváló játékos is a csapatkapitány Luka Modric, amikor egy fantasztikus bombagólt szerzett a bajnokságban.

Modric, a 39 éves horvát legenda a klub történetének legidősebb játékosa és egyben legidősebb gólszerzője lett.

Az aranylabdás középpályásról tavaly sokáig úgy tartották, hogy távozik Madridból, miután szépen fokozatosan elvesztette stabil kezdőhelyét a csapatban. Végül azonban úgy döntött, hogy elfogadja a másodlagos szerepet a csapat sikerei érdekében.

A tavalyi szezon végén azonban nem ő, hanem Toni Kroos intett búcsút a királyi gárdának.

✅ Oldest @realmadrid goalscorer (39 years, 116 days) ✅ Into to Top 🔟 at the all-time appearances list (561)

A Marca és a Relevo egybehangzóan arról számol be, hogy Modric a következő szezonban is szeretné folytatni madridi pályafutását.

Úgy érzi, még mindig megvan benne az erő és a minőség ahhoz, hogy a Santiago Bernabéuban játsszon, és a 40. születésnapját is a klub játékosaként ünnepelje. Emellett célja, hogy részt vegyen a 2026-os világbajnokságon a horvát válogatottal, méghozzá a Real Madrid labdarúgójaként.

🚨 Real Madrid want to keep Luka Modrić for another season and are ready to offer the 39-year old midfielder a new contract.

(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/YOsjYn22Vn

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 24, 2025