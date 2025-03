Vinícius Jr.: történelmet szeretnék írni, legendává akarok válni

A Real Madrid mielőbb szeretne szerződést hosszabbítani a brazil támadóval.

A Real Madrid brazil futballistája, Vinícius Júnior kijelentette: nagyon jól érzi magát a királyi gárdánál és a lehető leghamarabb szeretné meghosszabbítani a szerződését a klubbal. A dél-amerikai csatár ezzel azokra a híresztelésekre is reagált, hogy esetleg a szaúdi ligába igazol.

A 24 éves csatár 2018-ban szerződött a Realhoz, amellyel azóta háromszor nyert bajnokságot, kétszer pedig Bajnokok Ligáját és klubvilágbajnokságot. A csapat színeiben 102 gólt szerzett és a szombati – 2-1-re elvesztett -, Real Betis elleni mérkőzésen lépett pályára 300. alkalommal az együttesben.

„Nyugodt vagyok, mert a szerződésem 2027-ig szól és remélem, hogy mihamarabb meghosszabbítjuk, mert boldog vagyok itt” – mondta az Atlético Madrid elleni BL-nyolcaddöntős párharc keddi (mai) első mérkőzése előtti sajtótájékoztatón a játékos.

„Egy álom, hogy a világ legjobb labdarúgóival játszhatok, a legjobb edző és a legjobb elnök alatt, a legjobb szurkolók előtt. Itt mindenki nagyon szeret engem. Jobb helyen nem is lehetnék” – tette hozzá.

„Elértem ezt, most tovább írom a történetemet. Sok mindent nyertem már a csapattal, de még sok mindent nyerhetek és bekerülhetek a klub történelemkönyvében.

Ez nem egyszerű, mert sok nagyszerű játékos megfordult itt, legendák, és én olyan akarok lenni, mint ők” – mondta Vinícius Júnior.

🗣️ „I’m very happy here”

Vinicius Junior says he wants to sign a new contract with Real Madrid despite strong interest from the Saudi League ⬇️ pic.twitter.com/2GCUJ9Amx4

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 4, 2025