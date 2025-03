Real-Atlético: öt kulcsember is hiányzik majd, íme a várható kezdők

A BL-ben ez a párharc általában a Real Madridról szokott szólni, azonban a bajnokságban ebben a szezonban egyszer sem sikerült nyerniük a fővárosi riválissal szemben.

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek egyik legnagyobb rangadójának ígérkezik a Real Madrid és az Atlético Madrid párharca, amelynek az első felvonására kedd este kerül sor a Santiago Bernabéu Stadionban. A két spanyol gigász korábban már többször is meccselt a BL-ben, vívtak egymás ellen döntőt is, legutóbb 2017-ben a legjobb négy között feszültek egymásnak, akkor a Királyi Gárda 4-2-es összesítéssel jutott tovább. Ebben a szezonban a bajnokságban viszont mindkét alkalommal 1-1-es döntetlent játszottak a felek.

Carlo Ancelotti együttese szombaton 2-1-re kikapott a Betis otthonában, míg az Atlético győzelemmel hangolt, ugyanis a Simeone-csapat 1-0-ra nyert hazai pályán az Athletic Bilbao ellen.

A királyi gárda számára nem lesz könnyű dolga, mivel több meghatározó játékos is hiányozni fog a keretből. A középpályán Jude Bellingham eltiltás miatt nem léphet pályára, míg Dani Carvajal, Éder Militao és Dani Ceballos sérülés miatt marad ki.

Ugyanakkor jó hír a Madrid számára, hogy Federico Valverde visszatérhet a csapatba, akinek sokoldalúsága kulcsfontosságú lehet a védelemben és a középpályán egyaránt. Az uruguayi játékos korábban már jobbhátvédként is szerepelt a Bajnokok Ligája rájátszásában, és Ancelotti akár újra ebben a szerepkörben számíthat rá.

A támadósor azonban továbbra is félelmetes. Kylian Mbappé, Vinícius Jr. és Rodrygo alkotja az előretolt hármast, és mindhárman képesek eldönteni egy ilyen nagy mérkőzést. Mbappé kisebb problémákkal küzdött az elmúlt napokban, de a hírek szerint a fogászati gondok nem akadályozzák a játékát, így kezdőként léphet pályára.

⚪⚫ Real Madrid várható kezdő (4-3-3): Courtois – Valverde, Rüdiger, Asencio, Mendy – Tchouaméni, Camavinga, Modric – Rodrygo, Mbappé, Vinícius Jr.

Diego Simeone csapata szinte teljes kerettel érkezik a Bernabéuba, egyetlen kivétellel: Robin Le Normand eltiltás miatt nem játszhat. Az Atlético Madrid idén is egy masszív, fegyelmezett védekezésre épít, de Simeone együttese képes meglepni a legnagyobb csapatokat is, ha gyors kontrákra és pontrúgásokra építhetik a játékukat.

A csapat egyik kulcsfigurája Antoine Griezmann lesz, aki már többször bizonyította, hogy a legnagyobb mérkőzéseken is képes remekelni. A támadósorban Julián Álvarez is kulcsszerepet kaphat, míg a középpályán Rodrigo De Paul és Conor Gallagher biztosíthatják a dinamizmust és a kreativitást.

🔴⚪ Atlético Madrid várható kezdő (4-4-2): Oblak – Llorente, Giménez, Lenglet, Galán – Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher – Álvarez, Griezmann.

A mérkőzést Magyarországon az RTL+ közvetíti.

