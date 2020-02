A nemzetközi átigazolási szezon éjfélkor véget ért, a Ferencváros labdarúgó csapatának sportmenedzsere, Hajnal Tamás beszélt a keretmozgásról az M4Sport Átigazolás című műsorában.



A Ferencváros kerete már ősszel is megoldotta a kettős terhelést egy jól sikerült Európa-Liga csoportkörös szereplés mellett őszi első lett a bajnokságban. A zöld-fehér gárda ettől függetlenül nem tétlenkedett a piacon, ugyanis több játékos is érkezett a télen, mint például Vécsei Bálint, Somália, Szánthó Regő, Csontos Dominik vagy Gastón Andrés Lódico. Hajnal Tamás elárulta, mi volt az alapvető koncepció az érkezőkkel kapcsolatban.



"Az hogy melyik csapatrészt szeretnénk megerősíteni. Ez egyértelműen a középső-középpálya volt. Nagyon stabilak voltunk ősszel, de az előrefelé játékkal és a kreativitással nem voltunk teljesen elégedettek. Valamint a versenyhelyzetet szerettük volna a csapaton belül fent tartani, hogy minden pozícióra legalább két azonos képességű játékosunk legyen.”



Az köztudott, hogy a Ferencváros anyagilag jól járt azzal, hogy az Európa-ligában szerepelt az ősszel. Ugyanakkor így is akadt olyan labdarúgó, akit kinéztek, de gazdasági okok miatt nem tudták megszerezni.



"Volt egy brazil játékos, akivel közel álltunk a megegyezéshez, de egy ázsiai országból jobb ajánlat érkezett, így nem minket választott. Nagyon sok játékost figyelünk és sokkal állunk kapcsolatban, viszont a gazdasági határok is mindig fontos szerepet játszanak."



Távozott a télen Priskin Tamás, Danylo Ihnatenko, Marten Wilmots és Matías Rodrígez is.



"Ugyan Ihnatenko aktív részese volt a sikereknek amiket elértünk, de azt a csapatrészt erősíteni akartuk, így muszáj néha nehéz döntéseket meghozni. Ilyenkor természetesen én közlöm a játékosokkal a hírt, és megpróbáljuk a lehető legjobb megoldást találni.”

A Ferencváros sportmenedzsere szerint kialakult a megfelelő csapat a tavaszi bajnokságra, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy mindig történhetnek változások.

"Nagyrészt megvagyunk, de az átigazolási időszak még mindig tart Magyarországon, úgyhogy soha nem lehet teljesen hátradőlni. Mindig figyelni kell a történéseket, a lehetőségeket. Szerencsére időben sikerült összeállítani a keretünket, de mondom még egyszer: nem lehet kizárni, hogy esetleg még bármilyen változás történne a keretben.”

