Kultikus hőshöz hasonlítják az Arsenal megmentőjét

Az Arsenal középpályásból csatárrá avanzsált játékosát, Mikel Merinót egy Premier League-ikonhoz hasonlítják a szurkolók.

Mikel Arteta csapata jelenleg klasszikus középcsatár nélkül kénytelen játszani, mivel Kai Havertz a szezon hátralévő részére kidőlt egy dubaji edzőtábor során elszenvedett combhajlító-sérülés miatt.

Ennek következtében az Ágyúsok csupán három bevethető tapasztalt támadóval rendelkeznek. Leandro Trossard, Ethan Nwaneri és Raheem Sterling egyaránt kezdőként lépett pályára a Leicester elleni Premier League-mérkőzésen.

A találkozó gyötrelmes küzdelmet hozott, az Arsenal sokáig eredménytelenül próbálkozott. Mikel Arteta az utóbbi időben gyengén teljesítő Sterling helyére a középpályás Mikel Merinót küldte be az utolsó 20 percre – és ezzel minden megváltozott.

A Real Sociedadtól nyáron 28,4 millió fontért szerződtetett spanyol duplázott, és ezzel kulcsfontosságú három ponthoz segítette a bajnoki címért küzdő Arsenalt.

Merino óriási hatással volt a mérkőzésre, és emiatt a szurkolók az Everton és a Manchester United egykori középpályásához, Marouane Fellainihez kezdték hasonlítani. Egy olyan játékoshoz, akit edzői gyakran előretoltak a meccsek végén.

Így reagáltak a drukkerek a King Power Stadionban történtekre a közösségi médiában:

Egyikük így fogalmazott: „Mikel Merino, a Fellaini-történet folytatódik. Megmondtam nektek!”, míg egy másik hozzátette: „Mikel Merino az Arsenal saját Fellainije. David Moyes – Fellaini. Mikel Arteta – Merino.”

Egy harmadik így kommentált: „Merino lényegében a mi Fellainink lehet. Egyébként Nwaneri. Ez a srác különleges, még Saka sem csinált ilyet 17 évesen.”

Egy negyedik szurkoló azt írta: „Kész, sírok. Mit főzött Arteta, amikor azt mondta, látja Fellaini vonásait Mikel Merinóban? Pontosan úgy játszik elöl, mint ő.” Egy ötödik pedig így dicsérte a spanyolt: „Megvan az új Fellainink. Mikel Merino, le a kalappal előtted.”

Mikel Merino is Arsenal’s very own Marouane Fellaini. #LEIARS

David Moyes – Fellaini

Mikel Arteta – Merino. pic.twitter.com/MZHG0bUS4t

— Olt Sports (@oltsport_) February 15, 2025