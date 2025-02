Arteta döntött a csatárkérdésről Havertz sérülése után

Minden bizonnyal már nagyon bánják a klubnál, hogy télen nem igazoltak támadót.

Kai Havertz kedden az Arsenal dubaji edzőtáborában combhajlítóizom-szakadást szenvedett és több hónapra kidőlt. A német csatár a szezon során már biztosan nem térhet vissza, s mivel Gabriel Jesus is hasonlómód a teljes idényre kidőlt, így Mikel Arteta csapatának nincs épkézláb támadója. Ráadásul az Ágyúsok legjobbja, Bukayo Saka is csak március közepén jelentkezhet újra játékra. A lehetséges megoldásokról a klubbon belül ebben a cikkben írtunk. Azonban szerdán felröppentek olyan pletykák is, hogy az Arsenal majd a szabadon igazolható futballisták közül választ magának egy csatárt. Ilyen többek között Diego Costa, Carlos Vela, vagy épp Lucas Pérez is, akik korábban mindketten játszottak a klubnál.

🚨🔴⚪️ No contacts or approaches made by Arsenal with free agents so far following Havertz’s injury.

Arteta, determined to find solutions internally while staff keeps waiting for Bukayo Saka and Martinelli back.

The investment on new striker will be made in the summer. pic.twitter.com/DJJ6puVcwJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2025