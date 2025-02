A létező legrosszabb hírt kapták az Arsenal szurkolók

A lehetséges pótlás csak poszton kívüli játékosokkal vagy akadémistákkal elképzelhető. Hatalmas érvágás ez Mikel Arteta együttesének.

Kedd este jött a hír, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Arsenal támadója, Kai Havertz megsérült a csapat dubaji edzőtábora során. A német támadónak a combhajlítójával akadt gondja, szerdán pedig David Ornstein, a The Athletic újságírója megerősítette, hogy a 25 éves csatár az egész szezonra kidőlt. Sőt, talán a műtét sem kizárt.

🚨⚠️ Kai Havertz, set to miss the rest of season through hamstring injury — @David_Ornstein reports.

One more blow for Arsenal as Havertz suffered a torn hamstring during training camp in Dubai. pic.twitter.com/qspynNihAG

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2025