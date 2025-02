Arteta csodacseréje szállította a három pontot az Arsenalnak

A sokáig helyzetekig sem jutó Arsenal a csereként beálló Mikel Merino hajrábeli duplájával hozta el a három pontot a kiesőjelölt Leicester City otthonából.

Ellentétes célokért küzdő csapatok csatájával indult a Premier League szombati játéknapja. A kiesés elől menekülő Leicester City a bajnoki címért versenyben lévő Arsenalt fogadta.

Az első félidő kevés izgalmat tartogatott. Jobbára mezőnyjáték dominált, a komoly sérüléshullámmal küzdő Ágyúsok nehezen jutottak el az ellenfél kapujáig.

Negyedórával a vége előtt felpörögtek az események. Előbb a Leicester szerezhetett volna vezetést. Jordan Ayew centerezése után Myles Lewis-Skelly mentett óriásit a berobbanó Bobby Decordova-Reid elől. A túloldalon Ethan Nwaneri életerős löketénél a kapufa segítette ki a hazaiakat.

Sikerével az Arsenal megerősítette második helyét a tabellán, hátránya csupán négy pont az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó, éllovas Liverpoollal szemben. A Leicester City maradt a kiesést jelentő tizennyolcadik pozícióban.

Mikel Merino saves the day for @Arsenal!

He comes off the bench as a centre-forward, and scores a brace to win the match!#LEIARS pic.twitter.com/91caxGqx7M

— Premier League (@premierleague) February 15, 2025