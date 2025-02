Kulcsjátékosa árán szerezhetné csak meg legfőbb kiszemeltjét a Barca

Nem titok, a Barcelona a következő 1-2 évben egy új csatárt szeretne szerződtetni, és erre akár már ezen a nyáron sor kerülhet. Ugyanakkor nagy áldozatot kellene hozni érte.

A katalánok összeállítottak egy listát, amelyen többek között Benjamin Šeško és Gyökeres Viktor neve is szerepel. Az első számú célpontjuk azonban a Real Sociedad korábbi, a Newcastle United jelenlegi támadója, Alexander Isak.

Isak kiváló formának örvend a Premier League-ben. Nála több gólt eddig csak Mohamed Salah és Erling Haaland szerzett idén az angol élvonalban. A svéd csatár teljesítménye felkeltette az Arsenal és a Liverpool érdeklődését is, miközben a Barcelona szintén benevezett a versenyfutásba.

A gránátvörös-kékek már régóta figyelik Isakot. A Diario AS szerint már akkor is a látókörükben volt, amikor még a Real Sociedadnál ontotta a gólokat. Akkor a 70 millió eurós kivásárlási ára még elérhető lett volna a katalánok számára, de végül nem tettek érte lépéseket, így a Newcastle 2022 nyarán lecsapott rá.

A Barcelona végre visszatért a La Liga 1:1-es szabályrendszerébe, ez pedig javítja az esélyeiket arra, hogy komoly összeget költhessenek egy játékosra, például Isakra.

Jelenleg azonban úgy tűnik, Lewandowski még legalább egy évig marad a Barcelonánál, mivel a lengyel csatár megegyezett a klubbal a 2025/26-os szezon végéig tartó folytatásról. Ez elvileg ellehetetleníti Isak leigazolását a katalánok számára, bár teljes mértékben nem lehet kizárni ezt az opciót.

🚨 Alexander Isak will look to force a move from Newcastle this summer if they fail to qualify for the Champions League.

Barcelona are interested but can’t afford him, while Arsenal and PSG are in the mix.

(Source: El Nacional) pic.twitter.com/AJw6pNgC6q

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 14, 2025