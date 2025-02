Lewandowski döntött a jövőjéről

A lengyel támadó félelmetes szezont fut. Legjobb éveit idézi, így korai lenne még az európai topfocin kívülre kerülnie, de nincsenek is ilyen tervei.

Robert Lewandowski további egy évig marad a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Barcelonánál. A katalán gigász és a lengyel gólgép új megállapodásra jutott, így a klasszis még egy szezonon át varázsolhat a gránátvörös-kékek szurkolóinak. Bár szerződésében automatikus hosszabbítási záradék szerepelt – amely hétfőn, a Rayo Vallecano elleni fellépésével aktiválódik –, a felek már megegyeztek a folytatásról – írja a Mundo Deportivo.

A 36 éves csatár megállíthatatlannak tűnik: 31 találattal vezeti a Blaugrana házi góllövőlistáját, és La Ligában is élen áll, míg a Bajnokok Ligájában a Dortmund ászával, Guirassyval osztozik az első helyen. Gólátlaga (0,94) is arra utal, hogy még mindig a legjobb éveit idézi, akárcsak a Bayern Münchenben, amikor Hansi Flick irányításával triplázott és 55 gólt szórt egy szezonban.

