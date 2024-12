Londoni klubok csatája a svéd csatárért

De ez esetben nem Gyökeres a célpont, hanem Alexander Isak, akit a Newcastle csapatától szeretne megszerezni az Arsenal és a Chelsea is.

A CaughtOffside forrásai szerint ugyanis a két londoni klub ugyanazt a játékost szerezné meg.

Alexander Isak szerdán gólt lőtt és gólpasszt adott a Liverpool ellen, de nemcsak ez az egy meccse volt remek az idényben.

Isak egyértelműen az egyik legjobb középcsatár jelenleg Európában, de kérdés, hogy megengedhet-e magának egy ekkora költekezést a két londoni csapat? A svéd játékos becsült értéke jelenleg 75 millió euró, de érvényes szerződése van a klubjával 2028 nyaráig. Vagyis ezzel, az áránál határ a csillagos ég.

A CaughtOffside szerint az üzletet egy dolog mégis összehozhatja. Hiszen ha a Newcastle 100 millió eurót kapna a svéd válogatott támadóért, akkor azon az ajánlaton elgondolkodna. Hiszen azt a pénzt már újra be tudná fektetni.

Így ad abszurdum az is megtörténhet, hogy a nyáron nem Gyökeres Viktor lesz a legdrágábban értékesített svéd játékos.

Az Arsenal és a Chelsea eközben más nagy alternatívákat is keres. Így továbbra is képben van a Galatasaray-ban magára talált Victor Osimhen és a Juventus játékosa Dusan Vlahovic is.

Mindkettő csatár vélhetően olcsóbban megszerezhető, de a 75 millió euró náluk sem elképzelhetetlen, mint induló ajánlat.