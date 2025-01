Svéd gólgyárossal pótolná Lewandowskit a Barcelona

A katalánok gőzerővel keresik Robert Lewandowski utódját és a jelek szerint már meg is van a legfőbb jelölt.

A Barcelona mielőbb szeretné megtalálni a pályafutása végéhez közelítő Robert Lewandowski utódját. Az elmúlt hónapokban több top szintű csatárral is összefüggésbe hozták a Barcát. Többek között Gyökeres Viktorról és Erling Haalandról lehetett hallani.

A svéd gólgyáros elképesztő formának örvend a Newcastle Unitedben. A 25 éves támadó nemrégiben megkapta a hónap legjobb játékosának járó díjat, miután mind a hét decemberi PL-mérkőzésén betalált. A jelenlegi szezon során 18 Premier League találkozón 13 gólt szerzett.

A Barcelona már ebben a hónapban szeretne lépéseket tenni Isak megszerzéséért, bár elismerik, hogy ez a pénzügyi nehézségeik miatt szinte lehetetlen.Emiatt valószínűbb, hogy nyáron próbálkoznak meg egy ajánlattal, és mivel a katalán klub visszakerült a La Liga 1:1-es szabályának keretei közé, nagyobb esélyük lehet egy sikeres üzlet nyélbe ütésére.

Alexander Isak számára nem lenne ismeretlen a spanyol közeg, ugyanis 2019 és 2022 között a Real Sociedad csapatát erősítette, amely színeiben 105 La Liga-mérkőzésen 33 gólt szerzett.

True or false: Alexander Isak is the perfect signing for Barcelona. pic.twitter.com/Loq64SOiCS

— Barça Universal (@BarcaUniversal) January 8, 2025