A hogyan még kérdéses, de Laporta új csatárt szeretne igazolni a Barcába

A klubvezető ebben látja a siker lehetőségének kulcsát.

A téli átigazolási időszakban roppant nehéz sztárjátékost szerződtetni, hiszen a topklubok nehezen válnak meg legjobbjaiktól az idény féltávjánál. Azonban van ellenpélda is erre, láthatjuk, hogy Omar Marmusért 80 millió eurót fog majd fizetni a Manchester City a Frankfurtnak. Nos, a Barcelonának is hasonló tervei vannak. Legalábbis a Mundo Deportivo arról számolt be, hogy Joan Laportának, a katalán csapat elnökének feltett szándéka, hogy januárban új csatárt igazoljon.

A klubvezető úgy érzi, Robert Lewandowski mellé/mögé szükség van egy másik játékosra annak érdekében, hogy a gárda valamilyen trófeával zárja a szezont. Ugyanakkor nehéz elképzelni, ki lenne az, akit Katalóniába tudnak csábítani és érdemben is erősítést jelent a Blaugrana számára, ráadásul a kivitelezés sem egyszerű, épphogy sikerült Dani Olmo és Pau Víctor regisztrációját is megvalósítani.

‼️🚨 BREAKING: Joan Laporta wants to sign a striker for Barcelona this month. — @ffpolo pic.twitter.com/JvCjadTKBd — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 9, 2025

A spanyol sajtó két opcióról ír. A Lille-ben játszó Jonathan Davidről és a Sportingos Gyökeres Viktorról. Előbbinek lehet inkább valóságalapja, hiszen a kanadai támadónak nyáron lejár a szerződése, minden bizonnyal csapatot szeretne váltani. Ugyanis már 2020 óta játszik a Ligue 1-ben és elérkezettnek érezheti a váltást. Ráadásul minden szezonjában stabilan 10 gól felett rúgott a bajnoki idények során, a jelenleg futó évadban 16 meccs alatt 11 találat és 1 gólpassz a mérlege.

Egyébiránt a Barcelona már vasárnap megszerezheti a Hansi Flick-éra első trófeáját. A katalán együttes a Real Madrid ellen lép pályára majd a Spanyol Szuperkupa szaúd-arábiai döntőjében.