Fordulat a Barcánál: a CSD megadta a zöld utat Olmo regisztrációjára!

A Barcelona 52 oldalas dokumentumot és 60 bizonyítékot nyújtott be a Legfelsőbb Sporttanácsnak, úgy fest, sikerrel.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a La Liga és a Spanyol Labdarúgó Szövetség elutasította az FC Barcelona regisztrációs kérelmét Dani Olmo és Pau Víctor ügyében. A katalán gárda már akkor jelezte, a Legfelsőbb Sporttanácsra (CSD) viszi az ügyet, s úgy fest, ezen törekvéseiket most siker koronázhatja.

A Cadena SER és az Onda Cero értesülései szerint ugyanis a szervezet ideiglenesen jóváhagyta a két játékos regisztrálását. A döntés egyelőre még nem hivatalos, de már amúgy is késő lenne ahhoz, hogy a szerda esti Athletic Bilbao elleni Spanyol Szuperkupa meccsen ott lehessenek a keretben. Azonban a vasárnapi döntőn már ez könnyedén előfordulhat. A sajtó értesülései szerint a CSD kötelezni fogja a La Ligát arra, hogy a két labdarúgó regisztrálja a bajnokságba.

