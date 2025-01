A La Liga döntött Olmo regisztrációjáról, a Barca bíróságra megy

Egyre szűkül a lehetőségek tárháza, válságstábot tart a Barcelona vezetősége, kútba dőlni látszik a januári regisztráció.

A La Liga és a Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) elutasította Dani Olmo és Pau Víctor regisztrációját, így a Barcelona továbbra sem jelölheti keretében a két labdarúgót. Az ügy már a szezon eleje óta húzódik, a katalán csapatnál tudták, hogy januárban meg kell majd ezt oldani, de ahhoz a Barcának teljesíteni kell a liga 1:1-es pénzügyi szabályozását, vagyis, hogy új játékosokra csak annyi pénzt költhetnek, amennyi a bevételük is.

🚨⛔️ OFFICIAL: La Liga and Spanish Federation RFEF have jointly decided to REJECT Dani Olmo and Pau Victor’s registrations for Barcelona.

Barcelona will go to court. ⚠️ pic.twitter.com/eW1Y8OHNir

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 4, 2025