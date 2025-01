Kész távozni a Manchester United ifjú tehetsége – nem várt helyen köthet ki

Alejandro Garnacho nyitott arra, hogy elhagyja a Vörös Ördögöket, az argentin középpályást egy meglepetésklubbal hozták összefüggésbe.

Alejandro Garnacho döcögős szezont produkál, 19 Premier League-mérkőzésen mindössze három gólt és egy gólpasszt jegyzett.

A 20 esztendős játékos kimaradt a keretből a decemberi, Manchester City elleni 2-1-es derbigyőzelem során – azóta nem nyertek mérkőzést a Vörös Ördögök. Ruben Amorim viszont ismét számít Garnachóra, még dicsérte a hozzáállását a kihagyás után.

– nyilatkozta Amorim a Tottenham elleni 4-3-as vereséggel végződő Ligakupa-mérkőzést megelőzően.

Az utóbbi hetekben azonban Garnacho ismét a partvonalon túlra került, mivel a United menedzsere inkább Diogo Dalotot és Amadot választotta szélső védőként a támadásban és védekezésben mutatott munkabírásuk miatt.

Garnacho az Atlético ifjúsági csapatában öt évet játszott, miután 2015-ben a Getafétól szerződtették. A Manchester United 2020-ban 420 ezer fontot fizetett érte.

A Madridban született sztárt korábban Erik ten Hag egyik kedvenc játékosának tartották, és a holland menedzser „érinthetetlenként” tekintett rá.

Az utóbbi időben már több akadémiai nevelésű játékos is távozott a klubtól, köztük Scott McTominay és Mason Greenwood. Sőt, rövidesen Marcus Rashford is búcsút inthet az Old Traffordnak.

Sajtóhírek szerint Garnacho „frusztrált” Amorim irányítása alatt. Szerződése 2028 júniusáig köti őt a Unitedhez. A Transfermarkt 50 millió euróra becsüli az értékét.

Atletico Madrid are keeping tabs on Alejandro Garnacho. Manchester United would consider a sale if a BIG-money offer comes along.

[@alex_crook] pic.twitter.com/TEtSIPqxD5

— Frank🧠🇵🇹 (fan) (@AmorimEra_) January 8, 2025