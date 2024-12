Vizsgálat indulhat a Spurs-United meccsen történtek miatt

Az FA várhatóan vizsgálatot indít a Tottenham és a Manchester United közötti Ligakupa-negyeddöntő végén történt "szokatlan" incidens kapcsán.

A Tottenham Hotspur 4-3-as győzelmével biztosította helyét a sorozat elődöntőjében, ahol a Liverpool lesz az ellenfele. A hazaiak 3-0-ás előnyt szereztek a második félidő elején Dominic Solanke duplájának és Dejan Kulusevski góljának köszönhetően. Azonban a Spurs kapusa, Fraser Forster hibái lehetővé tették, hogy Joshua Zirkzee és Amad Diallo találataival a United visszajöjjön a meccsbe.

Heung-Min Son közvetlenül szögletből szerzett gólja 4-2-re módosította az állást, mielőtt Jonny Evans később beállította volna a végeredményt.

