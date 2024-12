A Liverpool londoni ellenfelet kapott; kialakultak a Ligakupa párosítások

A második számú angol kupasorozat fináléjára március 16-án a Wembley-ben kerül majd sor.

Kialakultak a labdarúgó Angol Ligakupa elődöntőiek párosításai, melyben az Arsenal a Newcastle Uniteddel, a Liverpool pedig azzal a Tottenhammel találkozik, amely csütörtök este 4-3-ra nyert a Manchester United ellen. A második számú kupasorozat ezen szakaszában már oda-vissza vágós párharcokat rendeznek. Az Arsenal előbb hazai pályán kezd azzal a Newcastle-lel, amely szerdán 3-1-re győzött a Brentford ellenében.

A többek között Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool – amely rekordot jelentő tíz alkalommal nyerte meg a sorozatot, valamint címvédője a Ligakupának – előbb a Spurs otthonában kezd, majd az Anfielden játssza a visszavágót. A sorsolás akár egy észak-londoni derbit tartogató finálét is hordoz magában, de szintén van esély egy Arsenal-Liverpool párharcra is, ami abszolút rangos döntőt szolgáltatna a második számú angliai kupasorozatnak.

🚨🏆 OFFICIAL: Carabao Cup semi finals. Arsenal 🆚 Newcastle. Tottenham 🆚 Liverpool. pic.twitter.com/v3mkdYJc4d — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2024

Az elődöntők első mérkőzéseit 2025. január 6-án játsszák, a visszavágókra február 3-án kerül sor. A finálénak már a Wembley ad otthont, amely majd március 16-án jöhet el.