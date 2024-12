„Úgy szerel, mint egy vadállat” – Slot megtalálta a megoldást a Liverpool védelmi gondjaira

Úgy tűnik, a Mersey-partiak menedzsere megtalálta a sérült Ibrahima Konaté megfelelő helyettesét a védelem tengelyében.

Miután az idény elején átvette a legendás Jürgen Klopp helyét, Slot minden várakozást felülmúlt, és jelenleg a Liverpool mind a Premier League, mind a Bajnokok Ligája tabellájának élén áll.

A Pool sikerében kulcsszerepet játszott, Konaté, aki a szezonban már 18 mérkőzésen lépett pályára a Vörösök színeiben. A francia védő azonban november végén megsérült a Real Madrid elleni 2-0-s győzelem során.

A 25 éves játékos továbbra sem áll rendelkezésre, most azonban úgy tűnik, Slot megtalálta a tökéletes helyettesét.

