Marcus Rashford egyre közelebb új csapatához

Vajon a klubváltással újra szárnyra kap a karrierje?

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United játékosa, Marcus Rashford menedzsmentje Olaszországban van, hogy tárgyaljanak a futballista jövőjéről. Az AC Milan ugyanis erős érdeklődést mutat a támadó iránt egy esetleges januári kölcsönszerződés végett. Rashford ügynöke és testvére, Dwaine Maynard kedden érkeztek Milánóba.

A megbeszélések egyelőre korai szakaszban járnak, mivel az AC Milan vezetői épp visszatértek Rijádból, ahol csapatuk 3-2-es győzelmet aratott az Inter ellen az Olasz Szuperkupa döntőjében. Eközben más klubok, például a Borussia Dortmund és a Juventus is fontolgatják Rashford megszerzését, miután a játékos kijelentette, hogy „kész egy új kihívásra”.

🚨 Marcus Rashford’s camp, arrived in Italy tonight — as @lauriewhitwell reports.

Talks with AC Milan will take place from tomorrow — Italian clubs want to understand loan conditions.

🔄 Early stages as they’ll also talk to Borussia Dortmund in the next days… and more clubs. pic.twitter.com/t4eoaRPUDs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2025