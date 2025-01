Az MU három játékosát is feláldozná, hogy eleget tegyen Mainoo anyagi követelésének

19 éves kora ellenére elég komoly szerződést szeretne kiharcolni magának, ugyanis megtízszerezné a fizetését.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United radikális lépéseket fontolgat, hogy megtarthassa Kobbie Mainoot, a klub egyik legígéretesebb fiatal középpályását. Az MU vezetése nyitott több játékos eladására is, és akár három nagyágyútól is megválhatnak, köztük Marcus Rashfordtól, Casemirótól és Antonytól, hogy fedezzék a tehetséges játékos anyagi igényeit.

A United jelenleg tárgyalásokat folytat Mainooval, aki állítólag heti 200 ezer fontos szerződést szeretne aláírni. Ez a klub számára komoly pénzügyi kihívást jelent, különösen a csapat jelenlegi magas bérköltségei mellett. A fiatal angol válogatott középpályás iránt Chelsea is érdeklődik, ami tovább növeli a nyomást a Vörös Ördögökön.

🚨 Kobbie Mainoo is asking for around £200,000-a-week to extend his contract at Manchester United.

The two parties are far apart in negotiations and Chelsea are lurking in the background, monitoring his situation.

(Source: @ChrisWheelerDM) pic.twitter.com/RDhTliwKeB

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 8, 2025