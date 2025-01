Csillagászati fizetéssel csábítják Casemirot Ronaldo mellé

A két játékos korábban a Real Madridban és a Manchester Unitednél is futballozott együtt.

A GiveMeSport információi szerint a szaúd-arábiai profi labdarúgó-bajnokságban szereplő al-Nasszr konkrét érdeklődést mutat Casemiro iránt. A Manchester United rutinos középpályását 650 ezer fontos heti fizetéssel csábítják, amivel benne lenne a liga öt legjobban fizetett játékosa között. A 32 esztendős brazil futballistának jövő nyáron jár le a szerződése az MU-val, ahová 2022-ben 70 millió font fejében érkezett.

🚨 Casemiro could earn around £650,000-a-week at Al Nassr, nearly double his current £350,000-a-week wages at Manchester United.

Casemiro a manchesterieknél jelenleg 450 ezer fontot tesz zsebre hetente, az angol klub pedig 25-30 millió font fejében már lehet megválna tőle. A szebb időket is megélt középpályás már abszolút nem számít alapembernek az MU-nál, legutóbb december végén, a Newcastle United elleni (0–2) meccsen játszott, a 64. percben cserélték le. Casemironak minden sorozatot figyelembe véve 21 mérkőzésen 3 gólja van. A szaúdi Pro League legjobban fizetett játékosa természetesen az al-Nasszrben játszó Cristiano Ronaldo, aki hetente 3,2 millió fontot keres, őt követi Benzema heti 1,5 millió fontos gázsival.

A Vörös Ördögöknél eddig 105 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken 15 gólt szerzett és kilenc gólpasszt adott. Arról is szólnak a hírek, hogy a Manchester United másik brazilja, Antony is távozhat. Ő iránta az Olympiakosz érdeklődik, a görög klub kölcsön venné őt.

🚨🔴 Olympiacos have asked for a loan deal with #Antony. After Sun and confirmed.

Understand the deal is not fully off but very very complicated. #MUFC

As reported, Antony can leave Manchester United this transfer window. @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/C6r3h3GjjF

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 7, 2025