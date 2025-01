Guardiola beleköphet a Liverpool levesébe

Sajtóhírek szerint a Manchester City biztosította Pep Guardiolának a szükséges anyagi hátteret ahhoz, hogy egy nagy igazolást hajtson végre, megelőzve a Liverpoolt.

A City rendkívüli terveket szövöget a januári átigazolási időszakban.Mint arról a Sport365 is beszámolt, várhatóan a napokban bejelentik, hogy 40 millió fontért szerződtetik a Lens üzbég középhátvédjét, Abdukodir Khusanovot.

A Premier League címvédője ezenfelül előrehaladott tárgyalásokat folytat az Eintracht Frankfurt sztárjával, Omar Marmoush-sal is. A legfrissebb beszámolók szerint közel állnak a felek az egyességhez. Az üzlet 67 millió fontjába fájhat a manchesterieknek.

Az égszínkékek továbbá megpróbálják megszerezni a Palmeiras 18 éves védőjét, Vitor Reist is, akit az egyik legnagyobb fiatal ígéretnek tartanak.

Tchouameni 2022-ben 85,3 millió fontért csatlakozott a Real Madridhoz, azóta 111 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, miközben megnyerte a La Ligát, a Bajnokok Ligáját és a Copa del Rey-t.

A francia játékos leginkább védekező középpályásként hasznos, de a Real védelmi válsága miatt középhátvédként is bevetették.

Bár egy szezon közbeni klubváltásra csekély az esély, a City továbbra is figyeli a 24 éves játékost, aki a Premier League és Bajnokok Ligája éllovas Liverpool egyik kiemelt célpontja is.

A Vörösök már Tchouameni Real Madridhoz való igazolása előtt is érdeklődtek iránta, és miután Arne Slot csapata 2-2-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel a múlt héten, spanyol hírek szerint a Liverpool 41 millió fontos ajánlatot tett érte.

Úgy tűnik, a City számára prioritás lenne egy új védekező középpályás leigazolása, tekintve, hogy mennyire megérződött Rodri hiánya, aki keresztszalag szakadást szenvedett szeptemberben az Arsenal elleni mérkőzésen.

Eközben Pep Guardiola megerősítette, hogy a csapatkapitány, Kyle Walker a távozását kérte. A pletykák szerint az AC Milan a legesélyesebb arra, hogy leigazolja a jobb hátvédet.

🚨 The latest player to be linked to #ManCity is #RealMadrid midfielder Aurélien Tchouameni

👀 According to @mundodeportivo City have made money available to Guardiola to sign the French International#TransferNews https://t.co/e3lrEs2ieu pic.twitter.com/QhUGLbHcGP

— Mitchell (@BluDaBlue) January 12, 2025