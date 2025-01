Guardiola 120 millió fontos átigazolási hadjáratot tervez

Ismét mélyen a zsebébe nyúlhat a Manchester City, amennyiben szerződtetni szeretné három legfőbb kiszemeltjét.

Győzelemmel búcsúztatta az óévet a Manchester City, amely Savinho és Haaland góljaival 2–0-ra legyőzte a Leicester City-t. A címvédő ezzel együtt nem lehet felhőtlenül boldog, hiszen az elmúlt tíz Premier League-mérkőzéséből mindössze kettőt tudott megnyerni.

Az égszínkékek jelenleg a hatodik helyen állnak, mindössze négy ponttal lemaradva a Chelsea mögött. Szombaton a West Ham ellen tovább zárkózhatnak az Etihad Stadionban.

Bár a sérültek egy része lassan felépül, az idősödő keret miatt várhatóan aktív lesz a klub a januári átigazolási piacon. Számos játékos neve felmerült lehetséges célpontként. Egylőre azonban úgy tűnik, a City három olyan labdarúgóra összpontosít, akik jelentős változást hozhatnak.

🚨🔵 Manchester City are eyeing a double raid for Frankfurt’s Omar Marmoush and Atalanta’s Ederson, reports @SunMartinB! ⚡️

It’s further added that Pep Guardiola wants to spend this month to reignite his season. pic.twitter.com/68wHjtF1YQ

— EuroFoot (@eurofootcom) January 2, 2025