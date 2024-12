„Sz*r dolgok történnek” – élő adásban káromkodott a City sztárja

Erling Haaland káromkodott a Sky Sports-nak adott interjújában, miután megtörte négy mérkőzéses góltalansági sorozatát és győzelemhez segítette a Manchester City-t.

Pep Guardiola irányítása alatt az eddigi legmélyebb hullámvölgyébe került a Manchester City, amely a héten egészen a hetedik helyig csúszott vissza a Premier League tabelláján. A címvédő kálváriája a Boxing Day-fordulóban is folytadódott, amikor hazai pályán csupán 1-1-es döntetlent játszott az Evertonnal.

A találkozó egyik kulcsjeleneteként Haaland büntetőjét kivédte Jordan Pickford. A norvég támadó szemlátomást önbizalomhiánnyal küzdött, ez a hiba pedig csak tetézte a bajt.

A 24 éves támadó vasárnap azonban megtörte rossz szériáját, csapata második gólját szerezte a Leicester otthonában aratott 2-0-ás győzelem során.

A lefújást követően Haaland a Sky riportere, Emma Saunders kérdéseire válaszolt, és nem először színezte ki válaszait erősebb kifejezésekkel. A csapat nehézségeire reflektálva úgy fogalmazott:

„Sz*r dolgok történnek”

Haaland’s summed it up perfectly here. “Shit happens.”pic.twitter.com/oxf1TCxmR0

