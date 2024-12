Ezúttal büntetőt hibázva botlott a Manchester City

Karácsony második napjának első Premier League mérkőzésén a címvédő Manchester City az Evertont fogadta.

Pocsék formában, az utolsó 12 mérkőzéséből mindössze egyetlen (!!!) győzelmet jegyző Manchester City az Everton csapatát fogadta a 2024-es Boxing Day első mérkőzésén. A karácsonyi sütés-főzés-étkezés háromszögből a címvédő startolt jobban, hiszen Bernardo Silva a 16. percben korai előnyhöz juttatta a Guardiola-csapatot. (1-0)

Azonban ahogy az elmúlt másfél hónapban mindig, úgy ezúttal is gyorsan beakadt a City-gépezet: Doucoure középre lőtt labdájánál Ndiaye észlelt a leggyorsabban, a 36. percben tüntetve el a liverpooliak hátrányát. (1-1)

A második félidő elején Mikolenko szabálytalankodott a 16-oson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A labda mögé Erling Haaland állt, ám a bal alsó sarok felé lőtt labdáját Jordan Pickford hatástalanította!

