Jön a Boxing Day-forduló a PL-ben, benne Szoboszlaiék és Kerkezék meccsével

Magyar sikereket is hozhat az évszázados múltra visszatekintő december 26-i forduló a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik csapata, a listavezető Liverpool FC a 17. helyezett Leicester Cityt, a szintén magyar válogatott Kerkez Milost foglalkoztató Bournemouth pedig a 16. helyen álló Crystal Palace-t fogadja a Boxing Day-en, az angol labdarúgó-bajnokság hagyományos, december 26-i játéknapján, amellyel kezdetét veszi a 18. forduló. A kiesés ellen küzdő Leicester a három évvel ezelőtti Boxing Day-en legyőzte a Liverpoolt – házigazdaként 1-0-ra -, idegenben viszont legutóbb 2000 májusában tudott nyerni (2-0-ra).

„Ezért mondtam következetesen, hogy ezt megelőzően az ítéletek, vélemények nem tükrözik a valóságot. Csak akkor kezdjük el értékelni, hogyan teljesítünk, amikor már minden csapat játszott egymással, és a forma- és szerencseingadozás kiegyenlítődött” – magyarázta.

Hozzátette: ezért – és még sok más okból is – szeretné, ha a lehető legerősebben fejeznék be az idény első felét. Bár ebben az időszakban nem osztanak trófeákat, de minél tovább az élmezőnyben maradnak, annál erősebb alapot adhatnak maguknak, amire a továbbiakban építhetnek.

„Természetesen nem vagyok olyan naiv, hogy azt higgyem, más kluboknak nem pontosan ugyanez a céljuk, függetlenül attól, hol állnak a tabellán. A Leicester úgy tekint erre a periódusra, mint egy lehetőségre, hogy feljebb lépjen, és az Anfield Roadra is azért jön, hogy a lehető legjobban megnehezítse az életünket” – szögezte le a holland szakvezető.

Mo Salah this season has more Premier League goal contributions by Boxing Day than any other player in history ⚽️🅰️🤯 pic.twitter.com/9ZyWlXRWKu

— LiveScore (@livescore) December 24, 2024