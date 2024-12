Liverpoolban van, aki biztosan marad

Arne Slot már november óta szervezi a csapata megerősítését minden vonalon. Egyrészt a meglévő játékosok megtartása, másrészt elsősorban a középpálya megerősítése a cél.

Előbbi kategóriába tartozik többek közt Luis Díaz megtartása, akinek a távozásáról az utóbbi időben több pletyka is keringett.

Azonban a német átigazolási újságíró, Florian Plettenberg szerint a kolumbiai válogatott labdarúgónak esze ágában sincsen távozni a Liverpool FC-től.

A 27 éves játékos 2027-ig szóló szerződéssel rendelkezik és nagyon jó viszonyban van Arne Slottal.

Így őrá biztosan számíthat a klub, miközben szeretne erősíteni is, hiszen a holland menedzser számára intő példa a Manchester City kálváriája.

🚨🔴 Despite many rumors, Luis #Díaz is currently not planning a move away from Liverpool FC.

The 27 y/o scored twice against Tottenham yesterday, feels very comfortable at the club, and there are no ongoing talks with other teams at the moment. #LFC

The winger, who is under… pic.twitter.com/KACOeZIO6l

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 23, 2024