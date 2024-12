Szoboszlai betalált a Spurs ellen – videón a magyar újabb PL-gólja

A Liverpool a hajrában 6-3-ra vezet a Tottenham Hotspur otthonában, a Vörösök harmadik találatát válogatottunk csapatkapitánya szerezte.

Szoboszlai remekül csúsztatott meg egy Trent Alexander-Arnold által fellőtt labdát, ami Szalahhoz került. A Mersey-partiak nyolcasa követte a támadást, az egyiptomi pedig remekül ütemben tálalt elé.

„Szobo” tiszta helyzetben higgadtan, ballal passzolt Fraser Forster lábai között a hazai kapuba és szerezte meg második gólját a bajnokságban.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GOAL | Tottenham 1-3 Liverpool | Szoboszlai

SZOBOSZLAI MAKES IT THREE FOR LIVERPOOL !!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/szsA1U4PWz

