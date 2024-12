Ő lehet Casemiro utódja a Unitednél?

A Manchester United célba vette az Atalanta sztárját – Ederson ideális igazolás lenne a középpálya megerősítésére.

A brazil középpályás az elmúlt hónapokban számos európai óriásklub figyelmét felkeltette, köztük a Liverpoolét is, mivel komplex teljesítményt nyújtott a nemzetközi színtéren.

Úgy tűnik azonban, hogy a Manchester United különösen eltökélt abban, hogy Old Traffordra „költöztesse” Edersont.

Ennek megfelelően a United fokozta érdeklődését a 25 éves labdarúgó iránt, és várhatóan hamarosan megkezdi a tárgyalásokat.

A bergamói klub azonban nem valószínű, hogy hajlandó januárban elengedni Edersont. Az együttes szinte biztosította helyét a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, emellett egy 11 mérkőzéses győzelmi sorozattal vezeti a Serie A-t. Az Atalanta számára tehát kulcsfontosságú, hogy megtartsa középpályását.

Ezen túlmenően Ederson átigazolási ára várhatóan legalább olyan magas lesz, mint Teun Koopmeinersé. A holland válogatott játékost a Juventus tavaly nyáron egy közel 60 millió eurós üzlet keretében szerződtette.

