„Hétről hétre a legrosszabb” – nem kímélik csatárukat a United szurkolói

A Manchester United drukkerei éles kritikával illették támadójukat az újabb arcpirító vereséget követően.

A Manchester United némi meglepetésre 2-0-s vereséget szenvedett Wolverhamptonban a Premier League 18-án fordulójában. A Vörös Ördögök tíz emberrel fejezték be a találkozót, miután Bruno Fernandes a második félidő elején begyűjtötte második sárga lapját. A vereség következtében Ruben Amorim csapata visszacsúszott a tabella 14. helyére.

Az első gólt Matheus Cunha közvetlenül egy szögletből szerezte az 57. percben, majd Hwang Hee-chan a hosszabbításban állította be a végeredményt.

Marcus Rashford zsinórban a negyedik mérkőzésen maradt ki a keretből. Korábban a Manchester City elleni 2-1-es győzelem, a Tottenham elleni 4-3-as vereség, valamint a múlt vasárnapi, Bournemouth-tól elszenvedett 3-0-s hazai kudarc során sem lépett pályára.

A mérkőzést követően a Prime Video arról kérdezte a United menedzserét, hogy Rashford „mutatott-e bármi mást” a tréningeken. Erre Amorim így felelt:

Miközben egyre inkább úgy tűnik, hogy Rashford manchesteri karrierje a végéhez közelít, Rasmus Højlund kirobbanthatatlanná vált a támadósorból.

