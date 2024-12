Szögletből kapott gól általi vereséggel „lepte meg” szurkolóit Karácsony második napján a United

A Wolvehampton vendégeként pályára lépve újabb fájó vereséget könyvelhetett el a Manchester United csapata.

A Boxing Day utolsó előtti csütörtöki mérkőzésén a Wolves stadionjában lépett pályára a középmezőny végében tanyázó Manchester United. Ünnepinek nem nevezhető első félidőt láthatott a Molineux közönsége: néhány nem túl veszélyes kapura lövés itt és ott, kis híján unalomba fulladt a találkozó.

A Wolves néhány pillanattal később már ünnepelt volna, ám Larsen találatát les miatt érvénytelenítette a játékvezetői hármas, hogy aztán az 58. percben Matheus Cunha már vezetést szerezzen az emberelőnyben lévő Farkasoknak. Méghozzá csodatalálattal, szögletből, érintés nélkül bevéve Onana kapuját!

A brazil remek formája tehát tovább tart, minden Wolverhampton-rajongó legnagyobb örömére.

Matheus Cunha scores his 10th goal this PL season.

Only Salah (16), Haaland (13), Palmer (12) and Isak (11) have more. pic.twitter.com/rtPLtMCbYR

— StatMuse FC (@statmusefc) December 26, 2024