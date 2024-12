Amorim és Fernandes is negatívum révén kap rivaldafényt

A Wolverhamptontól elszenvedett vereség után a Manchester united menedzsere és csapatkapitánya sem a remélt okokból került rivaldafénybe.

Sorozatban második vereségét szenvedte el az angol élvonalban a Manchester United csütörtökön. Amint arról mi magunk is besázmoltunk, a Wolverhampton vendégeként kaptak 2-0-s pofont.

Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy Ruben Amorim immáron 4 PL-vereséget jegyez, 7 bajnokin irányítva a Vörös Ördögöket. Márpedig ez új negatív rekord, lévén nála kevesebb mérkőzésből egyetlen korábbi United-szakvezető sem szedett össze 4 fiaskót.

Ehhez nagyban hozzájárult Amorim honfitársa, a csapat kapitánya, Bruno Fernandes is, aki rég nem látott, negatív fegyvertényt mondhat magáénak. A portugál ugyanis a Wolves ellen a 47. percben, második sárga lap miatt kapott pirosat, így juttatva emberhátrányba övéit.

Márpedig ez immáron a harmadik, tétmérkőzésen kapott piros lapja volt a „csékának” a 2024-25-ös idényben. A Tottenham (bajnoki) és a Porto (Európa-liga) elleni pirosak után most a Wolverhampton ellen nem bírt az idegeivel a dél-európai, aki házon belül 15 éve nem látott történés főszereplője lett.

Bruno Fernandes is the first Manchester United player to be sent off three times in a single season across all competitions since Nemanja Vidic in 2008/09 🟥 pic.twitter.com/pGZdYxqPuk

— 365Scores (@365Scores) December 26, 2024