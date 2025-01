Sporttörténelmi átigazolásra készül a Manchester City

A Manchester City megegyezett a francia Lens csapatával, 40 millió euróért szerződtetik Abdukodir Khusanovot. A 20 éves belső védő lehet az első üzbég játékos a Premier League-ben.

A megállapodást ismerő források szerint az üzlet további bónuszfizetéseket is tartalmaz. A játékos orvosi vizsgálaton fog átesni, mielőtt az átigazolást hivatalosan megerősítik.

Pep Guardiola eltökélt szándéka, hogy megerősítse csapatát. A Premier League címvédője az utóbbi hónapokban gyengélkedett, és visszacsúszott egészen a tabella hatodik helyére. Haalandék hátránya 12 pont az éllovas Liverpoollal szemben.

A City továbbá érdeklődik az egyiptomi támadó, Omar Marmoush iránt is, aki az Eintracht Frankfurt színeiben nyújtott lenyűgöző teljesítményt ebben a szezonban. A 25 éves játékos Guardiola figyelmét is felkeltette.

Ez is mutatja Guardiola elszántságát, hogy megfordítsa a csapat jelenlegi helyzetét, és kezelje a krónikus sérülésproblémákat. Az égszínkékek számos védője kidőlt a szezon első felében:

A játékos gyors fejlődésen ment keresztül, ebben a szezonban már 13 mérkőzésen lépett pályára a Ligue 1-ben. Mindemellett 18 alkalommal szerepelt az üzbég válogatottban.

A City számára pozitív hír, hogy Oscar Bobb, a 21 éves norvég játékos visszatért az edzésekre, miután öt hónapot kihagyott lábtörés miatt.

🚨🔵 Abdukodir Khusanov to Man City, here we go! Deal in place for €40m fixed fee plus add-ons.

RC Lens accept proposal and approve medical tests to take place next days.

Contract until June 2029 plus option for further season.

✅ Exclusive story from December, confirmed. pic.twitter.com/HynpB8Szar

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2025