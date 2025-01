Történelmi apa-fia meccs lehetett volna az FA-kupában, az edző elszúrta

Elmaradt az FA-kupa történelmi apa-fia párharca az Everton és a Peterborough között.

Az FA-kupa harmadik fordulójában az Everton hazai pályán 2-0-ra győzött a harmadosztályú Peterborough United ellen, de a mérkőzés leginkább egy különleges lehetőség miatt vált emlékezetessé – amely végül nem valósult meg. A meccs előtt az angol futball világát lázban tartotta, hogy a 39 éves Ashley Young, az Everton rutinos védője, és 18 éves fia, Tyler Young, a Peterborough játékosa, akár egymás ellen is pályára léphetnek. Az FA-kupa 154 éves történetében még sosem játszott apa és fia egymás ellen hivatalos mérkőzésen.

❤️✨ Ashley Young meeting his son Tyler in an FA Cup match… just an incredible moment yesterday. pic.twitter.com/K4tG30SJFL

A találkozón azonban csak Ashley Young kapott lehetőséget, aki a 73. percben lépett pályára csereként. Tyler végig a kispadon maradt, mivel a Peterborough edzője, Darren Ferguson a szoros eredmény miatt nem akarta kockáztatni a csapat teljesítményét. Az Everton Beto első félidőben szerzett góljával került előnybe, majd Iliman Ndiaye a hosszabbításban biztosította be a győzelmet tizenegyesből.

„Szívem szerint szerepeltettem volna Tylert, de edzőként a csapat érdekeit kell szem előtt tartanom. Nem vagyunk jótékonysági intézmény. Ha 2-0 lett volna az állás, biztosan pályára küldöm, de 1-0-nál egy támadót kellett becserélnem, hogy esélyt adjak az egyenlítésre.”

A döntés nemcsak a szurkolókat, de az Everton egyik játékosát is felháborította, aki Ferguson elmondása szerint a meccs után indulatosan bírálta őt. „Az ellenfelünk egyik játékosa nekem esett, ami szerintem teljesen helytelen” – nyilatkozta az edző.

🗣️ „We’re not a charity case”.

Peterborough United boss Darren Ferguson has explained why he didn’t bring Tyler Young on to play against his father Ashley Young at Goodison Park.#BBCFACup #BBCFootball pic.twitter.com/7egKxRnOOz

