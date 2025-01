Csak erős idegzetűeknek: ijesztő sérülést szenvedett a Chelsea kölcsönjátékosa

Korábban már elszakadt a keresztszalagja, lehet, most is ez áll a háttérben. Mindenesetre nagyon aggasztóak a képsorok.

Armando Broja, az albán labdarúgó-válogatott futballistája, aki jelenleg a Chelsea kölcsönjátékosaként az Everton csapatát erősíti, súlyos lábsérülést szenvedett az Everton Peterborough elleni FA-kupa-mérkőzésén a Goodison Parkban. A játékos oxigént is kapott, majd hordágyon hagyta el a pályát, miután egy szerencsétlen lépés és földreérkezés következtében a jobb lábához kapott, könnyen lehet, hogy megint a keresztszalagja szakadt el.

Looks another bad injury for Broja.

Leaving the field on a stretcher with an air cast on the right lower leg. pic.twitter.com/CusjpjHyqo

— Dean (@D_Mar1988) January 9, 2025