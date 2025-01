Megdöbbentő bejelentés: távozik a City ikonja?

Kyle Walker két nappal ezelőtt közölte a klubbal, külföldön szeretné folytatni pályafutását.

A spanyol tréner ugyanis a sajtótájékoztatón elárulta, Walker bejelentette távozási szándékát.

„Kyle két nappal ezelőtt kérte, hadd vizsgálja meg a külföldi kluboktól érkező ajánlatokat. Készen áll a váltásra. Rengeteget köszönhetünk neki, nélküle nem jöttek volna a korábbi sikerek” – mondta a City vezetőedzője.

BREAKING: Pep Guardiola confirms Kyle Walker has asked to leave Man City and „explore options abroad” 🚨🔵 pic.twitter.com/APiGRzFcFE

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 11, 2025