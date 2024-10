Felháborodott szurkolók szidalmazzák De Pault és Bentancurt az Aranylabda miatt

Továbbgyűrűznek az indulatok az Aranylabda-gálát követően.

Minden azzal kezdődött, hogy órákkal a ceremónia előtt elterjedt a hír, miszerint az abszolút favorit, Vinicius Jr. nem nyeri meg a díjat. Rodri hirtelen legfőbb esélyessé lépett elő.

A Real Madrid úgy döntött, bojkottálja a gálát, tiltakozásul a váratlan fordulat ellen, amely a szupersztárjuk ellen irányult.

Amikor végül Rodrit koronázták meg győztesként hétfő este, a közösségi média felrobbant, a Real Madrid szurkolói és milliónyi brazil tiltakozott az eredmény ellen.

„Elkerülöm a közösségi médiát, nincs rá szükségem. Megértem, hogy mennyi időt rabolhat el. Arra összpontosítok, amit tenni akarok.” – mondta a spanyol válogatott középpályása.

Így a felháborodott rajongóknak nem nyílt lehetőségük közvetlenül Rodrinak címezni panaszaikat. Ezért verbálisan megtámadták a Manchester City középpályásához hasonló nevű szupersztárokat.

Az Atlético Madrid középpályása, Rodrigo De Paul, és a Tottenham Hotspur játékosa, Rodrigo Bentancur első számú célpontokká váltak.

